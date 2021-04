Das ist die erste "Princess Charming"!

06. April 2021, noch kein Kommentar

Die 30-jährige Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch ist die erste Frau, die in der neuen lesbischen TVNOW-Datingshow "Princess Charming" auf die Suche nach ihrer großen Liebe geht.



"Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die erste Princess sein darf", sagte Schlauch im Interview mit RTL. "Mir ist bewusst, dass wir - lesbische Frauen - auch nur ein kleiner Teil einer großen und bunten Community sind. Aus diesem Grund freue ich mich umso mehr, dass wir nun die Möglichkeit haben, uns zeigen können - und dass wir einfach coole Frauen sind, nicht mehr und nicht weniger."



Das schwule Pendant "Prince Charming" habe zur Akzeptanz von Homosexuellen beigetragen, so Schlauch: "Je öfter Diversität im TV und Streaming gezeigt wird, desto normaler wird es für die Menschen." Sie glaube zudem, "dass wir der einen oder anderen Frau ein bisschen Mut machen können, zu sich und der eigenen sexuellen Orientierung zu stehen".



Eigentlich hatte die Mediengruppe RTL Deutschland im Oktober letzten Jahres angekündigt, eine Reihe mit einer bisexuellen Frau als Protagonistin auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin zu zeigen (queer.de berichtete). Im Dezember teilte das Unternehmen aus Köln mit, dass man auf vielfachen Wunsch von Publikum und Bewerbungskreis das Format in eine lesbische Show geändert habe (queer.de berichtete).



Wann genau "Princess Charming" gestreamt bzw. gesendet wird, hat RTL bislang nicht bekannt gegeben. (cw)









-w-