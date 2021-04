Die Iren mögen's nackt!

07. April 2021, noch kein Kommentar

Bild: Liam Campbell

In der neuen Ausgabe seines Fotomagazins "Elska" porträtiert Herausgeber Liam Campbell zeigefreudige Jungs und Männer aus der irischen Hauptstadt Dublin.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten schwulen Männern. Campbell porträtiert seine diversen und authentischen Models "von nebenan" sowohl in ihren Wohnvierteln als auch ihren Schlafzimmern und notiert zudem ihre persönlichen Geschichten.



Aufgrund der Corona-Krise ist die Arbeit an dem Magazin mit sonst sechs neuen Städten pro Jahr derzeit nur eingeschränkt möglich. Die Aufnahmen für "Elska Dublin" entstanden Ende letzten Sommer während einer kurzen Pandemie-Pause. Bei einem Aufenthalt in Nordirland beschloss der britische Fotograf kurzfristig, über die "unsichtbare" Grenze in die Republik Irland zu reisen. Zu seiner Überraschung war es alles andere als schwer, trotz Covid und ohne Vorbereitungszeit freiwillige Models zu finden.



"Die Dublin-Ausgabe war eine riesige Überraschung", erklärte Campbell gegenüber queer.de. "Viele denken bei Irland an ein konservatives und katholisches Irland, doch die Porträts aus Dublin zeigen ziemlich viel Nacktheit, deutlich mehr als im Durchschnitt." Sein Fazit: "Dublin ist eine Stadt voller Freiheit, Lust und Spaß." Eine Auswahl der Aufnahmen zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.







Das Dublin-Heft mit 196 Seiten kann für 20 US-Dollar (16,84 Euro) über die Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14 Dollar (11,79 Euro). Für 29,50 Dollar (24,84 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der irischen Hauptstadt.



Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney und zuletzt Belfast. Im vergangenen Mai erschien mit der "Gay Iceland Trilogy" eine coronabedingte Sonderausgabe. (cw)









