Kampagne #liebegewinnt geht online

11. April 2021,

Am 10. Mai finden in ganz Deutschland Segnungsgottesdienste für LGBTI-Paare statt - eine neue Website informiert über Details, bietet Tipps für Predigten und Visuals.



Die Kampagne #liebegewinnt will der Empörung und dem Widerspruch gegen das römische Segnungsverbot konkrete Taten folgen lassen: "Liebe gewinnt. Liebe ist ein Segen. Menschen, die sich lieben, werden gesegnet", teilte die Initiative mit.



Auf der Website liebegewinnt.de werden die Termine und Orte für die Segnungsgottesdienste gesammelt. Gemeinden können dort ihre Gottesdiensttermine eintragen. Paare können sich mit einem Segensgesuch gerne an die Initiative wenden.



Unter "Materialen" gibt es auf der Homepage zudem Ideen für Bibelstellen, Bausteine für die reliöse Zeremonie sowie passende Visuals wie die obige Grafik "Maria, pride den Mantel aus...". (cw)





