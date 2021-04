CSD auf Schwäbisch

12. April 2021, noch kein Kommentar

Der CSD Stuttgart hat am Sonntag sein diesjähriges Motto "Schaffe, schaffe - bunter werden!" bekanntgegeben - auf dem passenden Plakat wird die Landeshauptstadt in Regenbogenfarben angestrichen.



"Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des CSD-Vereins wird mit dem diesjährigen Motto nicht nur der Bogen zum ersten Motto ('Stuttgart ist bunt') gespannt, sondern auch die bunte Vielfalt im Stuttgarter Kessel genauer beleuchtet", teilten die Organisator*innen mit. "Eine buntere und offenere Gesellschaft war und ist noch immer ein langwieriger Arbeitsprozess. Der CSD Stuttgart appelliert mit 'Schaffe, schaffe - bunter werden' an die Regenbogen-Community und alle Unterstützer*innen, sich dieser Arbeit gemeinsam weiter anzunehmen."



Auf der Homepage hat der CSD-Verein eine ausführliche Begründung des Mottos veröffentlicht.



Der CSD Stuttgart findet trotz Corona vom 16. Juli bis 1. August statt. So wird es am Samstag, den 31. Juli eine Demonstration geben, deren konkrete Ausgestaltung abhängig von der Entwicklung der Pandemie ist. Das Straßenfest Hocketse am gleichen Wochenende soll nach aktuellem Planungsstand auf eine Infomeile beschränkt werden. Im Rahmen der CSD-Kulturtage sind im Juli mehrere Einzelveranstaltungen geplant. (cw)





-w-