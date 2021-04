Nacktheit ist ihm nicht genug

13. April 2021,

Seit zehn Jahren begeistern die homoerotischen Fotografien von Eric Lanuit die schwule Community - jetzt gibt es seine besten Arbeiten in einem Bildband.



"Nacktheit ist Eric nicht genug", schreibt der US-Journalist Christopher Harrity im Vorwort zur 168-Seiten-Monografie mit dem passenden Titel "MEN MEN MEN, and more". "Seine Bilder müssen einen Standpunkt und eine Haltung haben, und er hat eine überraschende Freiheit. Er ist respektlos, begegnet dem männlichen Körper aber mit einer starken Ehrfurcht und Würde."







Das große Talent des 1965 geborenen französischen Fotografen hat Harrity richtig erkannt: "Er spielt in seinen Fotografien mit verträumten Hommagen an die klassische Kunst, die nicht in Imitationen versinken, weil er ihnen Pop-Art-Frische und einen Hauch Kitsch verleiht. Selbst wenn er riesige steife Schwänze präsentiert, gelingt es ihm, seine Fotos in Kunst zu verwandeln."



Eine Auswahl der erotischen Porträts aus "MEN MEN MEN, and more" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Der auf 300 Exemplare limitierte Bildband enthält insgesamt 147 Fotografien von Eric Lanuit. Das hochwertig gedruckte Buch kann zum Preis von 140 Euro über die Homepage des Künstlers bestellt werden. (cw)











