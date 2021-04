Tan France erwartet Nachwuchs

14. April 2021, noch kein Kommentar

Mit einem witzigen Instagram-Foto kündigte "Queer Eye"-Star Tan France an, in wenigen Monaten Vater zu werden.



Der 37-Jährige postete am Dienstag ein Oben-Ohne-Bild von sich, auf dem er vor seinem Bauch eine Ultraschallaufnahme hält. "Ich freue mich so sehr, euch endlich mitteilen zu können, dass wir ein Baby bekommen!", schrieb France zu der Montage. Dabei stellte er klar: "Nein, ich bin nicht schwanger, trotz dieses sehr realistischen Bilds."



Tan France und sein Ehemann Rob, mit dem er seit 2008 zusammen ist, erfüllen sich ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutter. Das Baby soll schon im Sommer zur Welt kommen. "Das ist etwas, das wir uns schon sehr viele Jahre lang gewünscht haben", schrieb der Modedesigner auf Instagram. "Unsere Herzen sind gerade so voller Liebe. Ich kann es nicht abwarten, dieses Baby in den Armen zu halten und ihm so viel Liebe zu geben."



France ist seit 2018 als Fashion-Experte Teil der Fab5 der Netflix-Serie "Queer Eye". Der in England geborene Sohn pakistanischer Eltern ist einer der wenigen offen schwulen Muslime im westlichen Fernsehen. (cw)







