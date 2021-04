Zwischen Lust und Verlust

15. April 2021, noch kein Kommentar

Rose Portrait, 2021 (Bild: JordanRiver Michaels)

Der junge US-Fotograf JordanRiver Michaels setzt sich in seinen sehr persönlichen Arbeiten mit Geschlecht, Identität und psychischer Gesundheit auseinander.



Michaels frühes Interesse an Malerei und Licht prägt seine Fotografie. Der 1997 geborene Künstler arbeitet mit genauen Skizzen und porträtiert sich meistens selbst. Er hofft, dass seine üppigen Farben und surrealen Umgebungen beim Betrachter sowohl ein Gefühl von Verlust als auch Erfüllung hervorrufen.



Mehr von JordanRiver Michaels Arbeiten zeigt der queere Kunstexperte Ghislain Pascal seit kurzem auf boysboysboys.org, wo sie auch käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. (cw)







-w-