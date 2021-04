Glitter-Frühstück zur CSD-Saison

20. April 2021, noch kein Kommentar

In den USA können Fans von Frühstückscerealien bald eine Regenbogenversion von Marktführer Kellogg's genießen - und damit auch die Community unterstützen.



"Together with Pride", ist der Name der 220 Gramm schweren Müslibox, die ab Mai in amerikanischen Supermärkten erhältlich sein soll. Der empfohlene Kaufpreis soll 3,99 Dollar (3,30 Euro) betragen. Anlass für die Sonderedition ist laut Kellogg's der "Pride Month", der traditionell im Juni gefeiert wird.



Ein Teil der Erlöse der zuckrigen Getreideprodukte soll der Community zugute kommen: Für jede gekaufte Box, zu der auf der "Rewards Site" von Kellogg's der Kassenzettel hochgeladen wird, will der Konzern aus Michigan drei Dollar an die queere Bürgerrechtsorganisation GLAAD spenden.



Für die Verpackung hat sich Kellogg's etwas ganz Besonderes ausgedacht: Mehrere Maskottchen des Unternehmens werben - in Anlehnung an den Namen "Together with Pride" - gemeinsam. Dazu gehören etwa Tony the Tiger (das Maskottchen für "Frosties"), Toucan Sam (der Vogel von "Froot Loops") oder das Trio Snap, Crackle und Pop ("Rice Krispies").



Maskottchen Mini-Wheat, das für die in Deutschland eher unbekannten "Frosted Mini Wheats" wirbt, schwenkt sogar eine Progress-Regenbogenflagge. Das 2018 vom Amerikaner Daniel Quasar aus Portland entwickelte Banner enthält links neben den gewohnten sechs Farben der Ur-"Rainbow Flag" aus den späten Siebzigerjahren auch fünf weitere Farben in Form eines Pfeils. Dabei handelt es sich zum einen um rosa, hellblau und weiß, die Farben der Trans-Flagge. Zum anderen sollen braun und schwarz die sogenannten BPoC (Black and People of Color) mit einbeziehen, also nicht-weiße Menschen.



Auch visuell sollen die CSD-Cerealien etwas hergeben: Dabei handelt es sich um regenbogenfarbige Herzen, die laut Kellogg's in Glitter getaucht worden sind. Die Firma verspricht, dass "Together With Pride" einen feinen Beerengeschmack aufweist. (dk)







