Ewan McGregor feiert im "Studio 54"

Bild: Netflix

In der kommenden Netflix-Serie "Halston" spielt Ewan McGregor den legendären schwulen Modedesigner Roy "Halston" Frowick - jetzt gibt es erste Bilder.



Die fünfteilige Miniserie von Ryan Murphy feiert am 14. Mai auf Netflix Premiere. Neben McGregor sind in weiteren Hauptrollen Rory Culkin als Joel Schumacher, Rebecca Dayan als Elsa Peretti, Krysta Rodriguez als Liza Minnelli und Bill Pullman als David Mahoney zu sehen.



Netflix veröffentlichte am Freitag erstmals Bilder des Casts - passenderweise im Polaroid-Stil von Andy Warhol, darunter auch die obige Party-Szene aus dem Kultclub "Studio 54". Zwei weitere Fotos zeigen Ewan McGregor als Halston am Schreibtisch in seinem New Yorker Büro. Alle Aufnahmen gibt es in der unten verlinkten Galerie.



Halston (1932-1990) erlangte in den Sechziger- und Siebzigerjahren als Modeschöpfer nahezu Kultstatus in den USA. Seine eleganten, langen Kleider oder Kopien seines Stils waren populäre Kleidungsstücke in den bekannten Nachtclubs und Diskotheken wie dem "Studio 54".



"Er erschuf ein Imperium und prägte eine ganze Ära", schreibt der Streamingdienst über die Hauptfigur. "Zunächst wurde der US-amerikanische Modedesigner schlagartig zum Star. Doch dann geriet sein Leben außer Kontrolle." (cw)









