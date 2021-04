Plakatkampagne für mehr lesbische Sichtbarkeit

28. April 2021,

Der Berliner Verein Lesben Leben Familie (LesLeFam) fordert mit Postern und Aufklebern humorvoll und mit Wortwitz mehr Teilhabe und Sichtbarkeit von lesbischen Frauen.



"Wir wollen mit dieser Kampagne zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit darauf aufmerksam machen, dass die Situation von lesbischen Frauen in unserer Gesellschaft noch immer weitestgehend geprägt ist von Diskriminierungserfahrungen, Unsichtbarkeiten und fehlender Teilhabe", erklärte LesLeFam-Leiterin Constanze Körner. "Wir haben bekannte Redewendungen so angepasst, dass sie zum Nachdenken, Schmunzeln und hoffentlich zur Beteiligung aufrufen."



Die Ressourcen für lesbische Projekte und Orte seien marginal, beklagte Körner. "Die Corona-Pandemie verstärkt bei lesbischen Frauen die Effekte von Armut und Einsamkeit. Doch Lesben möchten die Gesellschaft mitgestalten und benötigen dafür Unterstützung, Solidarität und Ressourcen."



Alle vier Motive der LesLeFam-Kampagne zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Über weitere Aktionen zum Tag des lesbischen Sichtbarkeit berichteten wir am Montag in unserem Liveblog. (cw)











-w-