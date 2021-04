Queer ist mehr als ein Gegenentwurf

30. April 2021, noch kein Kommentar

Bild: Lydia Metral

Unter dem Motto "Queer Is Not Anti" plakatiert die Stadt Heidelberg im kommenden Monat Arbeiten von internationalen Fotograf*innen.



Die Bildern stammen aus einem Fotowettbewerb, den das Queer Festival Heidelberg mit Unterstützung des Amts für Chancengleichheit im März ausgelobt hatte. Eine Jury wählte aus den mehr als 140 Einreichungen aus aller Welt zwölf Gewinner*innen aus. Die ausgezeichneten Projekte stammen aus Israel, Mexiko, Spanien, der Elfenbeinküste, Thailand, Brasilien, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Russland und China.



"Der Kampf queerer Menschen für gesellschaftliche Anerkennung und Gleichberechtigung gilt in der öffentlichen Wahrnehmung häufig als eine Bewegung, die dem zweigeschlechtlichen Gesellschafts- und Lebensmodell entgegensteht", erklärte das Queer Festival Heidelberg zur Ausstellung. Die ausgewählten Künstler*innen thematisierten die Bedeutung des Begriffs "Queer" jedoch "als ein Konzept, das für Offenheit und Toleranz wirbt und somit mehr ist als ein Gegenentwurf".



Zu sehen ist die Ausstellung ab dem 8. Mai online unter queer-festival.de. Ausgewählte Motive werden ab diesem Tag zudem für mehrere Wochen als Plakataktion im gesamten Heidelberger Stadtgebiet gezeigt. Weitere siegreiche Motive stellen wir in der unten verlinkten Galerie vor. (cw)







