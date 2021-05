03. Mai 2021, noch kein Kommentar

Das Netzwerk Lesben gegen Rechts appelliert an alle Menschen, im Superwahljahr 2021 an die Wahlurnen zu gehen - und hat dazu drei passende Postkarten veröffentlicht.



"Nach wie vor sitzt mit der AfD der verlängerte Arm der Rechtsextremen in den Parlamenten in Deutschland. Wie die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in diesem Frühjahr gezeigt haben, sind deren Prozentanteile seit den letzten Wahlen zwar etwas gesunken, aber immer noch hoch genug, um eine Fraktion zu bilden", erklärten die Lesben gegen Rechts zu ihrer Aktion.





Auf den drei Postkarten stehen die Slogans "AfD raus aus den Parlamenten!", "Geht wählen - gegen Rechts!" und "Lesbians Act Up". Neben der Bundestagswahl gibt es in diesem Jahr noch weitere Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.



Die Postkarten können per Email an gegen eine Spende bestellt werden. Die Sujets dürfen zudem gerne auf Facebook und Co. geteilt werden, so das Netzwerk.





Die Lesben gegen Rechts wurden 2018 beim Lesbenfrühlingstrefffen in Göttingen gegründet. Mit über 600 Beteiligten und über 2.000 Follower*innen in sozialen Medien handelt es sich nach eigenen Angaben um eines der größten lesbischen Netzwerke in Deutschland. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite lesben-gegen-rechts.de. (cw)

