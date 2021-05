Trans Schiedrichterin pfeift erstes Spiel nach Coming-out

04. Mai 2021, noch kein Kommentar

Bild: Israel Football Association

Ende April outete sich die israelische Schiedsrichterin Sapir Berman als trans Frau - am Montag leitete sie ihr erstes Spiel in der Ersten Liga nach der begonnenen Transition.



Die 26-Jährige kam bei der Partie von Hapoel Haifa gegen Beitur Jerusalem zum Einsatz. Sie wurde von den wenigen Zuschauer*innen freundlich begrüßt. Ein Haifa-Fan hielt sogar ein Schild mit der Aufschrift "Sapir Berman super woman" hoch.



In der vergangenen Woche hatte Berman angekündigt, künftig unter dem Namen Sapir Berman Spiele der Ersten Liga zu pfeifen (queer.de berichtete). "Ich sehe mich schon seit meiner Kindheit als Frau", hatte sie vor Journalist*innen gesagt. Sie wolle sich nicht mehr verstecken. "Ich war als Mann sehr erfolgreich. Aber letztlich habe ich mich entschlossen zu zeigen, wer ich wirklich bin."



Sie befinde sich noch am Anfang der Transition, so Berman. "Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird." Es werde sich aber nicht auf ihre Karriere als Schiedsrichterin auswirken.



Der israelische Fußballverband unterstützt die angesehene Schiedsrichterin ausdrücklich auf ihrem Weg. Ihr soll auch eine von den Männern getrennte Umkleidekabine zur Verfügung gestellt werden. Auch der Schiedsrichterverband erklärte, Berman werde ihre Karriere ungehindert fortsetzen. Ebenso hatten Vereine ihr zu dem Schritt gratuliert. (cw/dpa)







-w-