Queere Socke

07. Mai 2021, noch kein Kommentar

Bild: SchwuZ

Seit 420 Tagen ist das Berliner SchwuZ coronabedingt geschlossen - mit dem Kauf einer neuen Soli-Socke kann man Deutschlands größten queeren Club jedoch unterstützen.



Zum Preis von 18 Euro zzgl. Versandkosten kann man die in Portugal "mit Liebe" produzierten weißen Füßlinge jetzt im SchwuZ-Shop erwerben. Die weißen Strümpfe mit zwei schwarzen Streifen und SchwuZ-Logo sind in zwei verschiedenen Größen (S/M und L/XL) erhältlich und bestehen zu 75 Prozent aus Baumwolle, zu 23 Prozent aus Polyamiden und zu 2 Prozent aus Elastanen. Das niedliche Entchen auf dem Werbefoto ist im Preis leider nicht inbegriffen.



Die Auflage der Soli-Socken ist limitiert, daher am besten schnell bestellen. Für warme Füße in der Home-Disco und damit Berlins queeres Wohnzimmer die Pandemie überlebt! (mize)







-w-