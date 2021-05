Das ist Amerikas erster trans Bischof

10. Mai 2021, noch kein Kommentar

Bild: Grace Evangelical Lutheran Church

In den USA ist am Wochenende mit Megan Rohrer erstmals ein trans Mensch in ein Bischofsamt gewählt worden - der 41-Jährige, der die Pronomen "he" und "they" benutzt, ist verwandt mit dem Schweizer Nationalheiligen Niklaus von Flüe.



Der aus San Francisco stammende Pastor, den viele aus einem Auftritt in der Realityserie "Queer Eye" kennen, wurde am Samstag von der Synode der Evangelical Lutheran Church in America's Sierra Pacific für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Die Kirche im Norden der beiden US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada besteht aus rund 180 Gemeinden mit mehr als 36.000 Gläubigen.



"Lutheraner haben zum wiederholten Mal gezeigt, dass trans Menschen wunderbare Kinder Gottes sind", erklärte Rohrer nach seiner Wahl gegenüber dem Portal Religion News Service. Bereits 2006 hatte er als erster trans Pastor der USA Geschichte geschrieben. Neben seiner Gemeindearbeit in der Grace Evangelical Lutheran Church engagiert sich Megan Rohrer für queere Obdachlose und als Polizeiseelsorger.



Am Sonntag wies Rohrer auf Twitter auf seine Verwandtschaft mit dem Schweizer Schutzpatron Niklaus von Flüe (1417-1487) hin. "Bruder Klaus", wie der Nationalheilige auch genannt wird, sei Rohrers Urgroßvater in 16. Generation. (cw)



For those interested in a Bishop-elect fun fact: My 16th great grand father, Brother Klaus or St Nicholas of Flüe, is the patron saint of Switzerland. https://t.co/zeMwLSctTk Bishop-elect Megan Rohrer (@mmrohrer) May 9, 2021 Twitter / mmrohrer

