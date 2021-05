CSD-Kollektion für die Corona-Zeit

12. Mai 2021, noch kein Kommentar

Bild: Disney

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine offizielle "Rainbow Disney Collection" - passend mit queerem Mund-Nasen-Schutz.



Insgesamt bietet die Walt Disney Company in diesem Jahr über 30 Pride-Artikel an, die spätestens ab Juni in den Disney-Läden, ausgewählten Geschäften sowie auf shopdisney.de erhältlich sein werden.



Im Angebot sind neben zwei verschiedenen Schutzmasken mit Regenbogenmotiv auch mehrere T-Shirts, Rucksäcke, eine Tasse sowie Anstecker. Micky-Maus-Pins gibt sowohl in den Farben der (inklusiven) Regenbogenfahne als auch im Design der Lesben-, Bi- und Transflagge.







Auf der US-Homepage kann man sich alle Pride-Artikel von Disney bereits anschauen.



Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Kollektion geht auch diesmal an internationale LGBTI-Projekte. In Deutschland wird das queere Jugendzentrum "diversity München" unterstützt. (mize)









-w-