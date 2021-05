Bäuerin sucht Frau

17. Mai 2021, noch kein Kommentar

In der 17. Staffel der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" gibt es mit der jungen Pferdewirtin Lara aus Schleswig-Holstein wieder eine lesbische Kandidatin.



"Nach acht Jahren darf ich endlich mal wieder für eine Frau eine Partnerin fürs Leben finden. Ich freue mich sehr, Pferdewirtin Lara bei der Suche nach einer passenden Frau zu helfen und zu begleiten", teilte Moderatorin Inka Bause am IDAHOBIT mit. An Pfingstmontag, den 24. Mai zeigt RTL ab 19.05 Uhr, welche weiteren Kandidaten in diesem Jahr dabei sind.



"Lara liebt es auf dem Rücken der Pferde zu sitzen, ob bei Turnieren oder in ihrer Freizeit: Pferde sind Laras Leidenschaft", teilte der Sender über die 26-Jährige aus dem Kreis Steinburg mit. "Trotz der vielen Arbeit auf dem Hof, kennt die 1,80 m große Reiterin auch einsame Momente. Seit knapp einem Jahr ist sie Single und wünscht sich, endlich wieder einer Partnerin an ihrer Seite zu haben."



(Bild: TVNOW)

Laras Traumfrau sollte zwischen 25 und 40 Jahren alt sein, loyal, ehrlich und nicht auf den Kopf gefallen. "Ich suche meine beste Freundin und die Liebe fürs Leben in einer Person", so die ehrgeizige Besitzerin eines Hofs mit 60 Pferden, sechs Zwergschafen, zwei Meerschweinchen, zwei Katzen und einem Hund. Eine Freude kann man Lara schon mit Kleinigkeiten machen: "Frühstück im Bett am Sonntag nach dem Stalldienst oder einfach mal nette Worte zwischendurch."



Die auf einem britischen TV-Format beruhende Show "Bauer sucht Frau" läuft bereits seit 2005 bei RTL. Bereits mehrfach suchten homosexuelle Landwirt*innen nach einer neuen Liebe. 2011 trat mit dem "fleißigen Pferdewirt" Philipp erstmals ein schwuler Bauer in der Show auf (queer.de berichtete). Am Ende trennte er sich aber von seinem in der Show ausgewählten Partner (queer.de berichtete).



Im Jahr darauf versuchte Bause, den schwulen Denny zu verkuppeln (queer.de berichtete). In der Staffel des Jahres 2013 sollte neben einem schwulen Kandidaten auch die lesbische Bäuerin Lena eine Freundin finden (queer.de berichtete). Die laut RTL "patente Jungbäuerin" verkündete knapp ein Jahr später aber ebenfalls die Trennung von ihrer TV-Freundin (queer.de berichtete). 2016 sollte ein schwuler Bauer auftreten, der aber am Ende aus nicht genannten Gründen herausgeschnitten wurde (queer.de berichtete). (cw)





-w-