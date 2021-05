22. Mai 2021, noch kein Kommentar

Bild: SchwuZ

Kaffee trinken und Gutes tun: Mit den neuen Glitzertassen aus dem SchwuZ-Shop kann man Deutschlands größten queeren Club unterstützen.



"Wir möchten mehr Glitzer in die Haushalte bringen", erklärte das SchwuZ zu den knapp zehn Zentimeter hohen Tassen mit der schönen Aufschrift "Cheers Queers". Zum Preis von 20 Euro (zzgl. Versandkosten) sind sie sowohl in Silber als auch in hellem Blau erhältlich. Ein drittel Liter Kaffee passt in die funkelnden Pötte hinein, das sollte zum Aufwachen reichen, und in die Mikrowelle dürfen sie auch.



Im SchwuZ-Shop wurde außerdem die hauseigene T-Shirt-Kollektion erweitert, teilte die Neuköllner Institution mit. Darüber hinaus hätten sich die auf queer.de bereits vor zwei Wochen vorgestellten SchwuZ-Socken zum Renner entwickelt. Das Büroteam komme "aus dem Packen nicht mehr raus".



Das Berliner SchwuZ ist seit 435 Tagen coronabedingt geschlossen. "Mit einem Kauf im Webshop wird ganz aktiv das SchwuZ unterstützt", erklärte der vor 43 Jahren gegründete Club, der vor allem durch die eigene Kreativität und die Solidarität aus der queeren Szene überlebt. "Wir danken der Community sehr für die Unterstützung und versprechen: Es kommen noch einige neue Ideen in den Shop." (mize)





-w-