In Vietnam kandidiert erstmals ein LGBTI-Aktivist

Im sozialistischen Einparteienstaat Vietnam wurde am Sonntag ein neues Parlament gewählt - auf dem Stimmzettel stand auch der unabhängige schwule Aktivist Luong The Huy.



Rund 69 Millionen Menschen waren unter strengen Auflagen zu den Urnen gerufen worden. Für die 500 Sitze in der Nationalversammlung gingen insgesamt 868 Kandidat*innen ins Rennen. Überraschungen sind bei der Abstimmung nicht zu erwarten, da die Kommunistische Partei KPV laut Verfassung die einzige erlaubte Partei ist und ihr mehr als 90 Prozent der Kandidat*innen angehören. Das Ergebnis soll bis zum 12. Juni bekannt gegeben werden.



Der 32-jährige LGBTI-Aktivist Luong The Huy, Direktor des Instituts für Gesellschafts-, Wirtschafts- und Umweltstudien, trat als einer von nur wenigen Dutzend parteilosen Kandidat*innen an. Diese wurden von der KPV im Vorfeld genau überprüft und als geeignet bestätigt, bevor sie antreten durften. Erst im März hatten die Behörden zwei Journalisten festgenommen, die angekündigt hatten, unabhängig kandidieren zu wollen. Ihnen drohen langjährige Haftstrafen.



Seit der Wiedervereinigung des südostasiatischen Landes im Jahr 1976 herrscht ein sozialistisches Regime, das für sich die alleinige Macht beansprucht. Ein 16-köpfiges Politbüro bestimmt die Politik. Die Nationalversammlung in Hanoi ernennt neben der Regierung auch den Staatspräsidenten und den Premierminister.



In den letzten Jahren gab es in Vietnam erstmals Debatten um die rechtliche Anerkennung von lesbischen und schwulen Paaren. Zwar war Homosexualität in dem südostasiatischen Land nie verboten, allerdings gilt die gleichgeschlechtliche Liebe noch immer als Tabu-Thema. In den größeren Städten finden jährlich kleine Pride-Paraden statt (queer.de berichtete). LGBTI werden nicht durch Antidiskriminierungs-Regelungen geschützt. (cw/dpa)





