Queere Grüße mit der Schneckenpost

Schreib doch mal wieder deinem homophoben Onkel! Das Queere Netzwerk NRW feiert seinen 30. Geburtstag mit einer offiziellen Briefmarke.



"30 Jahre Vernetzung, 30 Jahre Interessensvertretung, 30 Jahre Austausch und Entwicklung - für uns ein Grund zum Feiern", erklärte der am 15. Juni 1991 (damals als Schwules Netzwerk NRW) gegründete Verein. "Zum Jubiläumstermin starten wir darum eine besondere Aktion: Briefmarken mit unserem Jubiläumsmotiv sind ab sofort bei uns zum Portopreis bestellbar. Ein kleines Stück farbenfroher Netzwerkgeschichte kann damit mit jedem Brief auf die Reise gehen - an alle Orte in NRW und darüber hinaus!"



Über die Homepage des Queeren Netzwerks NRW erhältlich sind sowohl 80-Cent-Briefmarken für einen Standardbrief als auch Marken mit Portowert 1,55 Euro für einen Großbrief. Das Netzwerk erzielt keinen Gewinn durch die Aktion, sorgt jedoch für queere Sichtbarkeit.



Möglich wurden die selbstgestalteten "Sondermarken" durch eine Kooperation der Deutschen Post und dem Postkarten-App-Anbieter MyPostcard: Seit einem Jahr gibt es auf der Internetseite deinebriefmarke.de die Möglichkeit, Briefmarken individuell zu gestalten und diese zur Frankierung von Briefen und Postkarten zu nutzen, die über die Deutsche Post versandt werden. Zuvor war das nur exklusiv über die Deutsche Post bzw. das Postprodukt "Briefmarke Individuell" möglich. (cw)







