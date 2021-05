"Säule der Vielfalt" reist durch Niedersachsen

27. Mai 2021,

Mit einer mobilen Säule sammelt der LSVD Niedersachsen-Bremen noch bis Oktober Wünsche und Forderungen von queeren Menschen an die Landespolitik.



Die "Säule der Vielfalt" war am 17. Mai in Hannover durch die Schirmfrau der Aktion, Annie Heger, vorgestellt worden und geht in den kommenden fünf Monaten auf die Reise durch zehn niedersächsische Städte. Die Ergebnisse sollen im Herbst als Forderungspapier zur Landtagswahl 2022 an die im Landtag vertretenen demokratischen Parteien übermittelt werden.



Vom 29. Mai bis 12. Juni wird die "Säule der Vielfalt" am Hohen Weg 36/37 in Hildesheim stehen. Die weiteren Stationen sind Göttingen (12.6.-26.6.), Osnabrück (26.6.-10.7.), Delmenhorst (10.7.-24.7), Oldenburg (24.7.-7.8.), Wilhelmshaven (7.8.-21.8), Lüneburg (21.8.-4.9.), Wolfsburg (4.9.-18.9.), Braunschweig (18.9.-2.10.). Neben der Sammlung der Bedarfe werben jeweils auch regionale Partner*innen der LGBTI-Community für ihre Angebote. (cw)









-w-