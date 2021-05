Bitte ein Buntes!

30. Mai 2021,

Aus dem Hellen wird ein Buntes: Mit einer Bier-Sonderedition will die Frankfurter Brauunion deutschlandweit ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen.



Mit Hilfe eines Regenbogenetiketts hat die Brauerei ihre Marke "FXXXXFXXXXR HELLES" in "FXXXXFXXXXR BUNTES" verwandelt. Die kompletten Gewinne aus dem Vertrieb der limitierten Sonderedition will sie an gemeinnützige Initiativen spenden. Den Anfang macht der Verein Laut gegen Nazis aus Hamburg.



"Als Frankfurter Brauunion leben und lieben wir Vielfalt und möchten gemeinsam eine gute Zeit verbringen", erklärte Co-Gründer und Geschäftsführer Sven Weisbrich zum Queer-Bier. "Wir haben festgestellt, dass viele Menschen gern ein Zeichen setzen möchten, jedoch häufig nicht wissen, wo sie damit anfangen können. Da wir uns als Teil der Gesellschaft verstehen, bieten wir mit bundesweiten Aktionen über unsere Sonderedition FXXXXFXXXXR BUNTES eine mögliche Orientierung."



Der Soli-Gerstensaft mit Regenbogenetikett wird im 12er-Karton zum Preis von 20 Euro brutto (zzgl. Pfand) in vielen deutschen Großstädten und online über wegbierkiosk.de vertrieben. Einzelflaschen können über den Einzelhandel erworben werden. (cw)







-w-