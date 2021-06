Müller eröffnet den Pride-Sommer 2021

01. Juni 2021,

Mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Roten Rathaus wurde am Dienstag um 12 Uhr in Berlin die diesjährige CSD-Saison eingeläutet.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) legte bei der feierlichen Zeremonie selbst Hand an, unterstützt von der Vorstandsvorsitzenden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Eva Kreienkamp sowie LSVD-Landesgeschäftsführer Christopher Schreiber. Mit dabei waren auch Müllers Stellvertreter*innen Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linke).



"Nachdem wir den großen CSD und die Pride Weeks 2020 leider nicht wie gewohnt feiern konnten, freue ich mich sehr, dass in diesem Jahr wieder Veranstaltungen in Präsenz stattfinden werden", erklärte der Regierende Bürgermeister. "Mit dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem Roten Rathaus machen wir den Auftakt für den Berliner Pride-Sommer und setzen ein starkes Zeichen für Diversität, Offenheit und Gleichstellung in allen Lebensbereichen und gegen Diskriminierung, Homo- und Transphobie."



Auch einige Senatsverwaltungen, die Bezirksämter sowie die Mitgliedsorganisationen im Berliner Bündnis gegen Homophobie werden während des Pride-Sommers an ihren Standorten Flagge zeigen. Ebenfalls ab 1. Juni hisst die BVG an 17 Gebäuden bzw. Dienststellen sowie am U-Bahnhof Nollendorfplatz die Regenbogenflagge.



Den Höhepunkt des Pride-Sommers in der Hauptstadt bildet wie immer die CSD-Demonstration, die am 24. Juli als reiner Fußmarsch stattfindet. Weitere Termine im diesjährigen Pride-Kalender sind die Sterndemo "CSD Berlin Pride" (26.06.), der interreligiöse CSD-Gottesdienst in der St.-Marienkirche (23.07.), der Dyke* March Berlin (23.07.) und das CSD-Gedenken (24.07.). Die Respect Gaymes (21.08.), der CSD auf der Spree (23.09.) und das Lesbisch-schwule Stadtfest (02./03.10.) sollen stattfinden, dieses Jahr jedoch erst im Spätsommer bzw. Herbst. (cw)











