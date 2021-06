Pronomen, Liebe und Jeans für alle

03. Juni 2021, noch kein Kommentar

Bild: Levi Strauss & Co

Die coolste und wichtigste Pride-Kollektion kommt in diesem Jahr von Levi's: Der Jeans-Multi appelliert auf Shirts und Jacken zu einem korrekten und respektvollen Umgang mit Pronomen.



Die neunte Sonderedition von Levi's zur CSD-Saison steht unter dem Motto "All Pronouns, All Love" und ist bereits im deutschen Webshop erhältlich. Dort wurde der Slogan mit "Pronomen für alle. Liebe für alle" übersetzt. Auf der regenbogenfarbenen Rückseite der neuen Pride-Truckerjacke stehen etwa die vier Zeilen "they/them - she/her - he/him - WE".



"Respektiere alle Pronomen. Denn durch das Verwenden der richtigen Pronomen beweist du Empathie", erklärte Levi's zur Unisex-Kollektion aus T-Shirts, Denim und Accessoires. "Pride ist kein Regenbogen. Es ist ein ganzes Spektrum. Wenngleich wir nicht jede einzelne Nuance festhalten können, haben wir diese Saisonkollektion an Mitgliedern unserer LGBTQIA+ Community in der kalifornischen Bay Area fotografiert - jedes Mitglied vor seinem ganz persönlichen Scheideweg."



Der komplette Reinerlös aus dem Verkauf geht an den LGBTI-Verband OutRight Action International. Mehr Eindrücke zur Kollektion geben die unten verlinkte Bildergalerie sowie ein Video des Unternehmens:













-w-