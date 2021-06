Noch'n Bier zum CSD: "Bräu George"

05. Juni 2021,

Eines der wohl entbehrlichsten Pride-Produkte, die in diesem Jahr um die queere Community werben, kommt von der Kölner Privatbrauerei Gaffel.



"Bräu George ist das fruchtig extrovertierte Himbeer-Bier direkt aus dem Herzen von Köln", stellt Gaffel das limitierte Getränk mit Regenbogenetikett vor, das anlässlich des CSD gebraut wurde. "Seine prickelnde Himbeer-Note, gepaart mit der vollen Power eines obergärigen Bieres, ist die perfekte Erfrischung zu allen Trinkanlässen mit gelebter Vielfalt und Toleranz."



"Aus der Community heraus gab es die Anregung, ein eigenes Bier zu produzieren", erklärte Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel, zu dem klischeetriefenden Produkt, das mit dem Spruch "Bräus just wanna have fun!" beworben wird. "Wir unterstützen seit Jahren viele Projekte und sind über gastronomische Objekte in der Szene stark vertreten. Bräu George richtet sich aber nicht nur an die queere Community, sondern an alle Menschen, die für einen offenen und toleranten Umgang miteinander einstehen."



Erhältlich ist "Bräu George" ausschließlich im Gaffel Shop. Erst vor wenigen Tagen hatte die Frankfurter Brauunion ihre Pride-Edition "FXXXXFXXXXR BUNTES" vorgestellt. (mize)











