Mode-Models mal ganz anders

COLORGRAPHY N°12 © Domenico Cennamo

Queer, sexy und sehr, sehr bunt - das sind die unter dem Titel "COLORGRAPHY" veröffentlichten Männer-Porträts des italienischen Fotografen Domenico Cennamo.



Cennamo begann seine künstlerische Laufbahn - unübersehbar - als Maler, was seine Verwendung von Farbe, seinen Sinn für Komposition, seine Hell-Dunkel-Kontraste und die erzählerischen Elemente seiner Arbeiten erklärt. Er wechselte in die Welt der Fotografie, nachdem er in der Modewelt als Model-Agent gearbeitet hatte. Nach einigen Jahren verspürte er den Wunsch, seine Models anders fotografiert zu sehen und begann zunächst als Mode- und dann als Kunstfotograf zu arbeiten.



Zwölf Porträts aus Domenico Cennamos Serie "COLORGRAPHY" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Diese und weitere Arbeiten werden noch bis zum 2. Juli 2021 online auf boysboysboys.org ausgestellt, wo sie zudem käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. (cw)













