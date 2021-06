Es funkt zwischen Irina und Elsa

09. Juni 2021, noch kein Kommentar

In der dritten Folge der lesbischen Datingshow "Princess Charming" auf TVNOW erlebte Irina Schlauch endlich ihren ersten Kuss - mit der jungen Kandidatin Elsa.



"Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem man Gefühle entwickeln kann", meinte die 30-jährige Irina schon zu Beginn der jüngsten Episode. Beim Einzeldate mit der acht Jahre jüngeren Elsa ging es - nach einem romantischen Dinner und intensiven Gesprächen unter freiem Himmel - dann tatsächlich recht schnell zur Sache.



"Er war superschön für einen ersten Kuss: nicht zu offensiv, trotzdem intensiv", meinte die aus Köln stammende Princess Charming nach ihrem zweiten Einzeldate. "Es war schade, dass wir uns verabschieden mussten. Ich hätte sie gern länger bei mir behalten."



Und auch Elsa war nach den Zärtlichkeiten auf dem Open-Air-Sofa sichtlich angetan. "Der Kuss war schön. Sie küsst gut, das finde ich wichtig." Ein Video der Knutsch-Session gibt es auf der RTL-Homepage.



Neben Elsa im Rennen um das Herz von Irina sind noch zwölf weitere Frauen - sieben schieden bereits aus. Gleich in der Auftaktfolge wurden Sonja und Ulle nach einer nicht gezeigten Auseinandersetzung von TVNOW gefeuert. In Folge zwei musste Lia und Sandra ihre Kette abgeben, in Folge drei wurden Anja, Niki und Tabi von der Prinzessin nach Hause geschickt.



"Princess Charming" läuft seit 25. Mai auf TVNOW - wöchentlich und immer dienstags gibt es eine neue Episode. Die erste lesbische Dating-Show wird später auch bei Vox ausgestrahlt. Bereits Ende Mai hatten wir ein Interview mit Irina Schlauch veröffentlicht. Unsere Kritik der Auftaktfolge findet ihr hier. (cw)









