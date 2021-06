Queere Briefmarken aus Griechenland

10. Juni 2021, noch kein Kommentar

Unter dem Motto "LGBTQI+ We support you" hat die griechische Post ELTA am Donnerstag vier queere Sondermarken veröffentlicht.



Die selbstklebenden 1-Euro-Motive zeigen ein schwules und ein lesbisches Paar, eine nichtbinäre Person sowie eine Gruppe aus vier queeren Menschen. Erhältlich sind sie als Viererblock in allen griechischen Postämtern sowie über den Webshop.



"Die griechische Post unterstützt Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung in einer inklusiven und gerechten Gesellschaft", erklärte das ehemals staatliche Unternehmen in einer Pressemitteilung. Briefmarken hätten trotz ihrer geringen Größe bewiesen, dass sie ein "Antrieb für die Zivilisation und ein großartiges Mittel zur Verbreitung moderner sozialer Botschaften" sein können, so die Post. "Wir beteiligen uns aktiv an den Bemühungen, die Diskriminierung von LGBTQI+-Personen zu beseitigen und möchten zur Sichtbarkeit der Community und ihren Problemen beitragen."



Queere Briefmarken gibt es auch in anderen Ländern: Bereits 2016 hatte PostNord eine Pride-Marke für Schweden auf den Markt gebracht. 2017 erschien in Dänemark eine Pride-Marke mit Regenbogenherz. Im selben Jahr feierte die kanadische Post zum Staatsjubiläum auch die Ehe-Öffnung mit einer "Marriage Equalitiy"-Sondermarke. Zuletzt hatte im Februar Neuseeland eine Pride-Briefmarke veröffentlicht.



Deutschland würdigte 2018 den 150. Geburtstag von Magnus Hirschfeld mit einem 70-Cent-Postwertzeichen mit Geschlechterzeichen in Regenbogenfarben. 2019 feierten die Schweizer und die liechtensteinische Post mit zwei Sondermarken "Gesellschaftliche Vielfalt" gemeinsam das 50. Jubiläum des Stonewall-Aufstands in New York.



Queere Motive gibt es zudem in den USA mit einer Harvey-Milk-Marke sowie aus Finnland mit einer homoerotischen Tom-of-Finland-Serie. 2016 hatte die Postverwaltung der Vereinten Nationen (UNPA) eine Briefmarkenserie mit LGBTI-Motiven veröffentlicht. (cw)











-w-