Schwuler Corona-Alltag als Cartoon

Unter dem Titel "Ausgetanzt" hat der Stuttgarter Künstler Hannes Steinert einen kleinen, feinen und sehr schwulen Comicband über die Beschwernisse der pandemischen Zeit veröffentlicht.



Während des ersten Corona-Jahres zeichnete Steinert eine große Serie von Zeichnungen, die den Einfluss von Corona auf das (schwule) Leben wunderschön darstellen - manchmal todernst und dann wieder mit einer humorvollen Sicht auf das tägliche Leben. Das druckfrische Buch, herausgegeben von der Galerie MooiMan, zeigt auf gebundenen 80 Seiten insgesamt 73 Comics und Cartoons. Erhältlich ist "Ausgetanzt" (ISBN 978 90 77957 34 9) zum Preis von 24,90 Euro u.a. bei amazon.de.







"Lachen fördert die Gesundheit. Umso besser, wenn das Lachen auch die Sinne schärft und ein Lachen über uns selbst, fehlbare Menschlein, bedeutet", schreibt der Autor Stephan Weitzel im Vorwort zu Steinerts Buch. "So sollten die Cartoons, die der Stuttgarter Künstler im ersten Coronajahr spitz gezeichnet hat, ärztlich verordnet werden. Welche Lachkaskaden sie doch freibersten, von denen einige in einem Rinnsal veröden und in trockenem Husten enden, wenn der hintergründige, ja, teils hinterlistige Sinn der Blätter sich einem ins Bewusstsein träufelt." (cw)















