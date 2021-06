Queere Ikonen gegen Homophobie und Rassismus

13. Juni 2021, noch kein Kommentar

Page of Wands @ Devan Shimoyama / Foto Tom Little

Mit "All The Rage" zeigt das Kunstpalais Erlangen ab der kommenden Woche erstmals eine Ausstellung des schwulen US-Malers Devan Shimoyama in Europa.



Leuchtende Farben, knallige Umrisslinien, Pailletten, Strass, Stoff und Federn charakterisieren Shimoyamas Kunst unverwechselbar. In seiner neuesten Werkserie stellt er Freund*innen, Idole und immer wieder auch sich selbst in unterschiedlichen Rollen mit mythologischem und fantastischem Bezug dar.



Die schillernden, selbstbewussten Figuren auf Shimoyamas großen Leinwänden verkörpern für sich und andere das Recht auf die unbegrenzte Möglichkeit, sich selbst zu positionieren und zu definieren. Wassermann, Vampira, Schwertträger und Medusa - und damit auch die durch sie verkörperten realen Personen - stellen sich in Shimoyamas Bilderfindungen extrovertiert und spielerisch gegen gesellschaftlich auferlegte Definitionsschranken von Gender, Sexualität oder Herkunft.



Als schwuler Afroamerikaner hat Devan Shimoyama einen intensiven Bezug zu Themen der Schwarzen Community wie auch der queeren Subkultur in den Vereinigten Staaten. Auch den Schattenseiten dieser Lebenswirklichkeit wie Alltagsrassismus und Polizeigewalt, Schwulen- und Frauenfeindlichkeit stellt er mit seiner Kunst kraftvolle Ikonen gegenüber, die Hoffnung, Stärke und Schönheit ausstrahlen.



Eine von Shimoyamas Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Die Ausstellung "All The Rage" wird am Freitag, den 18. Juni 2021 um 19 Uhr im Kunstpalais Erlangen eröffnet und ist dort anschließend bis zum 12. September zu sehen. Zur Vernissage erscheint ein umfangreicher Katalog. (cw/pm)







-w-