Neue "Hautnah"-Kampagne der BZgA

Mit neuen aufmerksamkeitsstarken Plakatmotiven informiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bundesweit zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen - die Models zeigen diesmal besonders viel Haut.



Die "Hautnah"-Kampagne im Rahmen der Initiative "Liebesleben" motiviert sexuell aktive Menschen, sich selbst zu schützen und auf den Schutz von Partner*innen zu achten. Gleichzeitig empfiehlt sie, sich bei Anzeichen auf eine sexuell übertragbare Infektion testen zu lassen.



Neben HIV, wovor sich manche Männer mit einer PrEP schützen, gibt es weitere, weit verbreitete sexuell übertragbare Infektionen mit zum Teil schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Wer sich informiert, weiß sich zu schützen, beispielsweise mit Kondomen. Weitere Informationen gibt es auf liebesleben.de.



(Bild: BZgA)

Den Bedarf, für den Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen (STI) zu sensibilisieren, belegt die repräsentative Studie zu Gesundheit und Sexualität in Deutschland (GeSiD). Den Daten zufolge sprechen Männer in schwulen oder bisexuellen Beziehungen vor dem ersten Sex in einer neuen Beziehung zwar häufiger über HIV und andere STI (40%), als es Männer in heterosexuellen Beziehungen tun (29%). Jedoch trifft es auch bei Männern in schwulen oder bisexuellen Beziehungen nur auf weniger als die Hälfte zu.



Für die Kampagne "Hautnah" stellt der Fachverband Außenwerbung e.V. (FAW) der BZgA bis Ende des Jahres zeitlich und regional verteilt rund 80.000 Plakatflächen kostenlos zur Verfügung. (cw/pm)









