Flagge zeigen über 570 Meter

17. Juni 2021,

In der niederländischen Stadt Utrecht wurde in der vergangenen Woche der längste Regenbogen-Radweg der Welt eingeweiht.



Der 570 Meter lange "Regenboogfietspad" in den acht Farben der inklusiven Prideflagge führt quer durch das Universitätsgelände. "Wir wollen zeigen, dass im Utrecht Science Park jede Person sie selbst sein kann und willkommen ist", erklärte die Diversity-Beauftragte der Uni, Elena Valbusa. "Wir schauen hier auf die Menschen und ihre Talente und Qualitäten und wie wir sie am besten fördern können."



Die Idee zum Regenbogen-Radweg hatte der 22-jährige Student Elias van Mourik. "Viele Menschen leben, arbeiten und studieren im Utrecht Science Park", erklärte er laut einer Pressemitteilung der Universität. "Daher ist es toll, dass man an so einem Ort ein Symbol bekommt, das zeigt, dass jeder akzeptiert wird."

Utrecht war 2013 auch die erste Stadt der Niederlande, die einen "Regenboogzebrapad", einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben, installiert hat, um für LGBTI-Akzeptanz zu werben. Drei Jahre später folgten gleichgeschlechtliche Ampelpärchen (queer.de berichtete). (cw)











