Schwule Seesterne

18. Juni 2021, noch kein Kommentar

Das neue Kinderbuch "Meer Liebe" feiert queere Familienvielfalt - die Freelancer-Plattform Fiverr bietet es kostenlos zum Download an.



"Meer Liebe" ist in der Unterwasserwelt angesiedelt. Die Geschichte folgt Max, einem Delfin-Kind, der an seinem ersten Schultag nicht nur eine Vielzahl neuer Mitschüler*innen, sondern auch deren unterschiedlichste Familiengeschichten kennenlernt. Da ist zum Beispiel Seestern Alex, der zwei Papas hat, oder Kallisto, die von Kaiserfischen adoptierte Krabbe. Er begreift, was eine Familie wirklich ausmacht und was die einzelnen Mitglieder verbindet - es ist die Liebe.







Das 20-seitige Kinderbuch wurde von den britischen Youtuberinnen Rose und Rosie, die aktuell ihr erstes Baby erwarten, sowie talentierten Freelancer*innen aus der Fiverr-Community gemeinsam entwickelt. Alle Mitwirkenden am Projekt gehören zur LGBTI-Community.



Erhältlich ist das Buch in sieben Sprachen (Deutsch, Englisch. Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch) als PDF auf der Fiverr-Homepage. (cw)











