19. Juni 2021,

Das wär' doch mal was fürs ZDF: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK in Norwegen zeigt auf seiner Homepage 60 verschiedene Sexstellungen für schwule, lesbische und hetero Paare.



Seit der Veröffentlichung des "Sexguiden" am 12. Juni kann sich der NRK über mangelnden Traffic nicht beschweren: Allein in den ersten fünf Tagen besuchten nach Angaben des Senders über 850.000 User*innen die neuen Stellungs-Tipps. Parallel gingen allerdings auch knapp 100 Beschwerden über die angeblich anstößigen Bilder ein, auf denen reale Liebespaare die Hunde-Position, Rimming oder die Seidenraupen-Stellung simulieren.



Die Porträts seien absichtlich in Schwarz-Weiß aufgenommen worden, um sie von Pornografie zu unterscheiden, rechtfertigte NRK-Redaktionsleiter Reidar Kristiansen die öffentlich-rechtlichen Sextipps. Auch habe es keinen echten Geschlechtsverkehr vor der Kamera gegeben. An der Konzeption des Guides hätten über 20 Fachleute, darunter Sexolog*innen, Psycholog*innen und Therapeut*innen, mitgearbeitet.



Die heiße Grundversorgung mit queerem Bildungsauftrag ist dabei ausgesprochen serviceorientiert: Über Stichworte lässt sich gezielt nach Stellungen suchen, die sich für lesbische, schwule oder hetero Paare eignen. Darüber hinaus lassen sich Positionen zeigen, die akrobatisches Talent verlangen, die sich insbesondere bei Rücken- oder Knieschmerzen anbieten oder die beim Sex direkten Augenkontakt ermöglichen. (mize)













-w-