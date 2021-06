Queere Kunst unterm Hammer

Unter dem Motto "Queer Legacy" versteigert Artnet fast 50 Werke namhafter queerer Künstler*innen, darunter Keith Haring, Robert Mapplethorpe, Catherine Opie, Pierre & Gilles, Jack Pierson und Wolfgang Tillmans.



"In der gegenwärtigen Blüte der LGBTI-Gleichstellung, die beharrlich voranschreitet, und während wir die Fortschritte der letzten Jahrzehnte feiern, ist es dringend erforderlich, unser kreatives queeres Schaffen durch visuelle Kultur zu beleuchten", erklärte die Berliner Artnet AG zur Auktion, die noch bis zum 1. Juli läuft. Gebote können nach Registrierung online abgegeben werden.

Das Mindestgebot für die Teekanne "OK UR Gay But What Have You Done Lately" von Cary S. Leibowitz (CandyAss) liegt bei 1.800 US-Dollar