projectYstudios: Schwule Pornos aus Köln

Mitten in der Corona-Pandemie wollen drei kreative Köpfe aus Köln ein neues deutsches Pornolabel in der Domstadt etablieren - mit nach eigenen Angaben "hohen Standards".



Die projectYstudios, die einen Fokus auf Fetisch, BDSM und Pupplay legen wollen, sind seit Jahren das erste neue Pornolabel, das seinen Firmensitz in Deutschland hat. Man wolle "weg von dem Schmuddelimage und Gerüchten, nachdem in der Branche nur schwarzgearbeitet werde", erklärte die XTR COLOGNE UNUSUAL MEDIA GmbH, die hinter dem Startup steckt. "Ordentliche Verträge, Buchführung und insbesondere das Gesundheitsmanagement zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten nehmen viel Zeit und einen hohen Stellenwert bei der Arbeit ein."



Das Portfolio solle "zusammen mit den Darstellern weiterentwickelt und ausgebaut und alle am Erfolg des Unternehmens beteiligt" werden, verspricht die neue schwule Pornoschmiede. "Jeder Darsteller bringt seine eigenen Vorstellungen, Interessen und Vorlieben mit und bereichert damit die Vielfalt der Produktionen. Die besten Ideen entstehen nicht selten bei einem gemeinsamen Bier am Rhein oder beim gemeinsamen Abend, wenn man sich die eigenen Filme nochmal kritisch anschaut." Auch Fans und Follower hätten die "Möglichkeit, direkt mit dem Team zu interagieren und ihre Wünsche und Ideen an das Label weiterzugeben".



Die projectYstudios seien nicht gegründet worden, um viel Geld zu verdienen, erklärten die Macher. "Reich wird man als Pornoproduzent nicht. Dafür ist es vor allem eins: pure Kreativität und die Möglichkeit, anderen Menschen eine Freude zu machen und ihre Fantasie zu beflügeln." (cw)









