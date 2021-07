Doppelte Princess verwirrt die Mädels*

06. Juli 2021, noch kein Kommentar

Dienstag ist "Princess Charming"-Tag: Um den Kandidat*innen einen Streich zu spielen, taucht in der heutigen siebten Folge der lesbischen Dating-Show die Zwillingsschwester der Princess in der Villa auf – getarnt als Irina.



Bereits bei der Begrüßung stellen die verbliebenen Teilnehmer*innen fest, dass irgendetwas an "der Princess" anders ist, dennoch traut sich niemand so richtig, etwas zu sagen. Während alle sich angespannt auf der Außencouch unterhalten, betritt die "echte" Princess die Villa. Alle sind fassungslos und lachen.



"Es hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe mich gewundert wegen der Wimpern und der Haare, die waren heller und kürzer", sagt Lou. Auch Single Kati war erstmal etwas irritiert: "Ich dachte, ich wäre gerade in einem Paralleluniversum, hätte ein bisschen zu viel Sekt intus und sehe doppelt." Und Bine musste die doppelte Lottchen-Überraschung erstmal verdauen: "Ich war total geschockt und konnte gar nichts sagen. Ich hab's auch nicht verstanden!"



In Form eines Speed-Datings macht sich Irinas Schwester schließlich ein besseres Bild von den Kandidat*innen. Besonders gut punktet dabei Bine, die das Einzeldate bekommt. Abends fallen bei ausgelassener Stimmung im Jacuzzi und in der Happy Hour so viele Küsse wie noch nie zuvor – und nicht immer ist die Princess dabei...



"Meine Schwester ist die wichtigste Person in meinem Leben", sagt Irina über ihre Beziehung zu Kati. "Sie ist die erste Bezugsperson, der ich alles anvertraue und die mir Halt gibt, wenn es mir nicht so gut geht." Und weiter: "Optisch sehen wir uns relativ ähnlich, aber vom Charakter sind wir dann teils sehr verschieden." Kati bestätigt: "Meine Schwester ist die taffere und mutigere von uns beiden. Ich bin dann doch eher zurückhaltender und nicht ganz so taff."



"Princess Charming" läuft seit 25. Mai auf TVNOW – wöchentlich und immer dienstags gibt es eine neue Episode. Die erste lesbische Dating-Show wird später auch bei Vox ausgestrahlt. Bereits Ende Mai hatten wir ein Interview mit Irina Schlauch veröffentlicht. Unsere Kritik der Auftaktfolge findet ihr hier. (cw)



Wir verwenden in dieser Meldung den Genderstern, weil mit Gea auch eine nichtbinäre Person an der Show teilnimmt.









