Rio Reiser bekommt Ehrengrab

07. Juli 2021

Offizielle Ehrung 25 Jahre nach seinem Tod: Das Grab des schwulen Ton-Steine-Scherben-Sängers Rio Reiser auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg wird für die nächsten zwei Jahrzehnte auf Staatskosten gepflegt.



Wie der Senat am Dienstag mitteilte, werden zehn zusätzliche Persönlichkeiten mit Ehrengräbern geehrt – darunter Reiser. Gleichzeitig werden 53 schon bestehende Ehrengrabstätten – unter anderem die des Dramatikers Bertolt Brecht – für weitere 20 Jahre verlängert. "Ehrengrabstätten sind Ausdruck der Ehrung Verstorbener, die zu Lebzeiten besondere Leistungen erbracht oder sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben, durch das Land Berlin", heißt es auf der Homepage der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.



Rio Reiser war zwischen 1970 und 1985 Sänger und Haupttexter von Ton Steine Scherben. Zu den bekanntesten Hits der zeitweise von der heutigen Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth gemanagten Musikgruppe waren "Macht kaputt, was euch kaputt macht" und "Keine Macht für Niemand". Später startete Reiser eine Solo-Karriere – und begeisterte auch ein Mainstream-Publikum mit Liedern wie "König von Deutschland" und "Junimond". Reiser starb am 20. August 1996 am Alter von nur 46 Jahren an Kreislaufversagen infolge von langjährigem Alkoholkonsum.



Reiser war zunächst auf seinem Grundstück in Fresenhagen (Nordfriesland) bestattet worden und ruht seit 2011 auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof. Er sollte in diesem Jahr auch mit der Umbenennung des Kreuzberger Heinrichplatzes in Rio-Reiser-Platz geehrt werden. Dies wurde nach Einsprüchen von Anwohner*innen jedoch vorerst abgesagt (queer.de berichtete). (cw/AFP)









