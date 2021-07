Queere Geflüchtete auf Augenhöhe

10. Juli 2021, noch kein Kommentar

Der neue Fotoband "Come Get Your Honey" vom Samet Durgun zeigt das alltägliche Leben von LGBTI-Geflüchteten in Berlin – intim und authentisch.



"Was, wenn es bei Fotografie mehr um Zuhören als um Sehen ginge?" Die Fotoarbeit "Come Get Your Honey" nutzt diese Frage als eine Art Kompass beim Erzählen der Geschichten von queeren Geflüchteten in Berlin. Gleichzeitig ist sie der Weg des Fotografen Samet Durgun, durch Verletzlichkeit, Freundschaft und Freude mit ihnen Beziehungen auf Augenhöhe einzugehen.



Durgun will sie als komplexe menschliche Wesen zeigen, die ihre neue Heimat in einem fremden Land und trotz eines extrem aufgeheizten politischen Klimas suchen. Andere Berichte über geflüchtete LGBTI reduzieren diese häufig auf ihr Leid, indem sie ihre Körper mit dem Blick von außen geradezu sezieren oder ihren Daseinskampf romantisieren.



Samet Durgun, geboren 1988, lebt in Berlin. Er ist Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund und abchasischen Wurzeln. Er hat einen BA der Bogazici Universität, Türkei. Als Immigrant der ersten Generation und autodidaktischer Künstler war er Gaststudent an der Universität der Künste Berlin (UdK) und nahm an deren Programm Common Ground für Gefüchtete und Immigrant*innen teil. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgestellt, darunter im Berliner Museum für Fotografie.



"Come Get Your Honey" enthält auf 144 Seiten nicht nur 75 Farbabbildungen, sondern auch Essays von Amrou Al-Kadhi und Marianne Ager sowie ein Interview von Prince Emrah. Der Fotobuch (ISBN 978-3-96900-031-1) ist im Kehrer Verlag erschienen und kann in dessen Online-Shop zum Preis von 39,90 Euro bestellt werden. Einige der besten Aufnahmen aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)









-w-