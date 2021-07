Regenbogenfamilien im Glück

13. Juli 2021, noch kein Kommentar

Für seinen hochwertigen und tief berührenden Bildband "Dads" hat der belgische Fotograf Bart Heynen über 40 schwule US-Paare mit Kindern porträtiert.



Das Buch, das jetzt im New Yorker Verlag powerHouse Books erschienen ist, entstand aus einer persönlichen Motivation: Heynen wollte seinen eigenen Kindern Ethan und Noah zeigen, dass sie nicht die einzigen sind, die zwei Väter haben. Bei vielen Fotoshootings waren seine beiden Söhne dabei – und fanden neue Freund*innen.



Vier Jahre lang reiste Heynen durch die Vereinigten Staaten, um den Alltag sehr unterschiedlicher Regenbogenfamilien einzufangen. Manche Paare erfüllten sich ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutter, andere adoptierten ein Kind. Was die teils sehr intimen Aufnahmen verbindet, ist das offensichtliche Glück, das aus diesen Wunschfamilien strahlt. Einige Porträts aus dem Fotoband zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Die ständige Spannung zwischen der Einzigartigkeit dieser Familien und ihrer Ähnlichkeit mit heterosexuellen Familien macht dieses Buch zu einem wahren Page-Turner", heißt es in Ankündigung des Verlags. Für ihn selbst sei das Erstaunlichste gewesen, wie gleichberechtigt die schwulen Väter in ihren Beziehungen miteinander umgingen, meinte Heynen gegenüber dem Portal ze.tt. "Die Arbeitsteilung war oft ausgeglichen, die Erziehungsaufgaben waren austauschbar. Sie haben ja auch nicht die traditionellen Geschlechterrollen, auf die sie zurückgreifen können. Es könnte auch für heterosexuelle Eltern erfrischend sein, die Rollen ein wenig mehr zu vermischen."



Der 152-seitige Hardcover-Band "Dads" (ISBN 978-1-57687-983-2) kann zum Preis von etwa 50 Euro bei amazon.de bestellt werden.









