40 Jahre CSD Hamburg in Bildern

Unter dem Titel "Emanzipation und Sichtbarkeit" zeigt der Hamburg Pride eine Ausstellung mit Aufnahmen des Fotografen Chris Lambertsen, der den CSD von der ersten "Stonewall-Demonstration" 1980 bis heute begleitet hat.



Die Bilder, die im August im Levantehaus ausgestellt werden, dokumentieren ein Stück Hamburger Stadtgeschichte: Von der ersten Demonstration mit 1.500 Teilnehmer*innen bis zur jährlichen Großveranstaltung, die vor der Corona-Pandemie 2019 zuletzt von fast 250.000 Menschen begleitet wurde.



"1980 war das Interesse der Öffentlichkeit für unsere Belange eher gering ausgeprägt", erinnert sich Lambertsen, der damals als Student der Visuellen Kommunikation an der Hamburger Hochschule für bildende Künste (HfbK) Demonstrationen in erster Linie dokumentieren wollte. "Außerdem war es schön, eine Zugehörigkeit außerhalb der Subkultur zu erleben."



Die Community habe im Laufe der Jahrzehnte immer mit Kreativität, Witz und Engagement auf Krisen reagiert, so Lambertsen; Aids sei ein Beispiel dafür. "Es sind die Bilder, die viel – auf unsere ganz eigene Art – transportieren und vermitteln." Verändert hat sich aus Sicht des CSD-Chronisten der Blick auf die Situationen außerhalb Deutschlands. "Die politischen Umstände für LGBTIQ+ in der Welt verschärfen sich. Wir können mit unseren Mitteln zur Solidarität in diesen Ländern beitragen und tun das ja auch", so Lambertsen. Für ihn einer der Gründe, weiterhin auf die Straße zu gehen. Natürlich mit der Kamera.



"Die Fotografien von Chris Lambertsen stellen die Menschen in den Mittelpunkt, die am Christopher Street Day teilnehmen. Sie zeigen damit die Diversität unserer Stadtgesellschaft, ohne die Teilnehmer*innen beziehungsweise die Abgebildeten in ihrer Individualität zu bewerten", erklärt Stefan Mielchen, Vorsitzender von Hamburg Pride e.V. "Ich freue mich sehr, dass diese Ausstellung im Levantehaus gezeigt werden kann: im Herzen der Stadt, dort, wo der CSD hingehört."



Die Ausstellung wird von der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg gefördert. Sie kann vom 2. bis 15. August 2021 während der Öffnungszeiten im Levantehaus (Mönckebergstraße 7, 20095 Hamburg) von 10 Uhr bis 20 Uhr besichtigt werden.



In diesem Jahr sind in Hamburg ab 24. Juli erstmals zwei Pride Weeks geplant. Für den 7. August wurde eine CSD-Fahrraddemonstration angemeldet, deren Größe jedoch von der Coronalage abhängt. (cw/pm)







