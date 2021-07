21. Juli 2021, noch kein Kommentar

Leyna Bloom ("Port Authority", "Pose") schreibt Geschichte: Die Schauspielerin ist das erste trans Model auf dem Cover des US-Magazins "Sports Illustrated".



Die 27-jährige Schauspielerin wurde für die seit 1964 einmal jährliche erscheinende Bademoden-Sonderausgabe der Zeitschrift verpflichtet – zusammen mit zwei weiteren Frauen. Auf Cover-Varianten sind Naomi Ōsaka als erste japanische Sportlerin und Megan Thee Stallion als erste Rapperin zu sehen. Bloom posiert in einem weißen Badeanzug in den Dünen.



Sie sei glücklich und fühle sich geehrt, auf dem Titel zu sein, schrieb Bloom auf Instagram. "Dieser Moment heilt viel Schmerz in der Welt. Wir verdienen diesen Moment." Sie hoffe, das Cover gebe "all jenen Kraft, die dafür kämpfen, sichtbar zu sein und wertgeschätzt zu werden", so das Model. "Lasst mich die Botin sein, die uns in eine Zukunft führt, in der alle Frauen in allen Formen und auf allen Lebenswegen geschätzt und respektiert werden."



Auch "Sports Illustrated" feierte die historische Premiere. "We're giving tens... tens... tens... across the board for her stunning cover", schrieb das Magazin auf Instagram – eine Referenz an Blooms Auftritt in der letzten Staffel von "Pose". Bekannt wurde die Schauspielerin durch ihre Hauptrolle als trans Frau Wes in Danielle Lessovitz' Filmdrama "Port Authority" von 2019.



"Leyna ist in der Welt des Aktivismus legendär, auffallend hinreißend und hat ein unbestreitbares Selbstbewusstsein, das in der Sekunde durchscheint, in der sie ein Set betritt", schwärmte "Sports Illustrated"-Chefredakteurin MJ Day über die 27-Jährige.



Für Bloom ist es zwar das erste Cover, im Magazin selbst war sie allerdings schon vor vier Monaten zu sehen – als zweite trans Frau nach Valentina Sampaio und als erste Schwarze trans Frau, die es je in das Heft schaffte. (cw)







