Stele gegen Queerfeindlichkeit in Mainz

22. Juli 2021, noch kein Kommentar

In Mainz wurde am Mittwoch das erste Denkmal in Deutschland eingeweiht, das allen queeren Opfern staatlicher Verfolgung gemeinsam gedenkt.



Die Stele vor den Gebäuden des Land- und Amtsgerichts am Ernst-Ludwig-Platz wurde gemeinsam vom QueerNet-Vorstand Joachim Schulte, Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) und Familienministerin Katharina Binz (Grüne) enthüllt.



Das Denkmal aus der Reihe "Historisches Mainz – Gedenken, Mahnen, Handeln" war vor über zwei Jahren einstimmig vom Stadtrat beschlossen worden, um Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit in Mainz verfolgt wurden, einen Ort der Erinnerung zu geben.



Die Stele ewähnt zudem, dass Queerfeindlichkeit noch lange nicht Geschichte ist. "Wir erinnern an alle Menschen, die für ihre Art zu lieben oder zu leben großes Leid angetan wurde oder die dafür sterben mussten", heißt es im Text des Mahnmals. "In vielen Staaten geschieht das noch immer. Auch in der Bundesrepublik gibt es bis heute Einstellungen, Strukturen und Gesetze, die Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere (LSBTIQ) benachteiligen. Nur unser fortwährender Einsatz hilft, dies zu verändern. Die Menschenrechte brauchen stets und überall unseren Schutz, damit wir alle frei und selbstbestimmt leben können." (mize)







