Der queere Samson

23. Juli 2021,

Der Nasiräer Samson blieb unbesiegbar, solange er seine Haare wachsen ließ – der schwule Berliner Künstler Erik Max Reisinger hat sich von dieser Geschichte aus dem Alten Testament inspirieren lassen.



In seinem Projekt "Meeting Samson" setzt sich der Artdirector, Produzent und frühere Balletttänzer mit heutigen Männlichkeitsbildern und Geschlechterrollen auseinander. Unterstützt von den Fotografen ARNO und John Gribben sowie dem Perückenmacher Sebastien Chohan produzierte Reisinger eine ästhetische Fotoserie mit einem Model, das eine Perücke aus 1,10 Meter langem Echthaar trägt.



"In Zeiten, in denen toxische Männlichkeit und die Auswirkungen patriarchaler Strukturen untersucht werden, möchte ich diese Normen mit einer Reise von Äußerlichkeiten zur inneren Kraft hinterfragen – und zwar über das Medium Haar", so der Künstler, der selbst lange Haare trägt, über das Projekt.



Zum Berliner CSD wird die Fotoserie "Meeting Samson" vom 23. bis 25. Juli in der Gallery (Gipsstraße 11, Berlin-Mitte) ausgestellt. Vernissage ist am Freitag um 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag in die Ausstellung von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Einige weitere Bilder der Serie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)











-w-