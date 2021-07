Bunte Flaggen am Bahnhofsturm

28. Juli 2021, noch kein Kommentar

Bild: CSD Stuttgart

Am Wochenende wurde eine große Regenbogenfahne in der Stuttgarter Altstadt von Unbekannten heruntergerissen und verbrannt – als Reaktion zeigte sich die Deutsche Bahn solidarisch an einem Wahrzeichen der Stadt.



Bei der Bahn hatte man von dem queerfeindlichen Vorfall am Kulturkiosk in der Zeitung gelesen und sich spontan entschlossen, am Dienstag auf dem Stuttgarter Bahnhofsturm drei Regenbogenfahnen anzubringen. "Die Deutsche Bahn steht für ein tolerantes Miteinander", erklärte Nikolaus Hebding, Leiter des Bahnhofsmanagements Stuttgart, gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten". "Die bunte und offene Stuttgarter Gesellschaft wird auch am neuen Hauptbahnhof weiter ihre Vielfalt zeigen und leben können, dafür setzen wir uns ein!"



Bereits seit 9. Juli fährt ein Regenbogen-ICE quer durch Deutschland (queer.de berichtete).



In Stuttgart finden seit Mitte Juli die CSD-Wochen statt. Zur Demonstration am Samstag, den 31. Juli unter dem Motto "Schaffe, schaffe – bunter werden!" werden rund 3.000 Teilnehmende erwartet. Die Aufstellung beginnt ab 14 Uhr in der Böblinger Straße ab Erwin-Schöttle-Platz stadteinwärts. (cw)









-w-