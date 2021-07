Einsame nackte Männer

29. Juli 2021, noch kein Kommentar

In seiner Porträtserie "Study of Self" setzt sich der in Australien lebende britische Fotograf Paul McDonald mit Männlichkeit und psychischer Gesundheit auseinander.



Seine durchweg nackten Models inszeniert McDonald mit Vorliebe in der Natur und in kargen Behausungen. "Study of Self" entstand über einen Zeitraum von zehn Jahren und baut auf einer Reihe auf, die der Fotograf bereits während seines Kunststudiums begann. Nach seinem Abschluss beschloss er, sich weiter mit den Themen Einsamkeit, Verlust und Männlichkeit zu beschäftigen und das Werk zu vervollständigen. Mitte August soll ein gleichnamiger Fotoband erscheinen.



Zwölf Porträts aus Paul McDonalds Serie "Study of Self" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Weitere Werke können vom 31. Juli bis 3. September 2021 online auf boysboysboys.org besichtigt werden. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. Die Galerie vertritt mittlerweile mehr als 67 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. (cw)









