ORF will trans Mann verkuppeln

30. Juli 2021,

In einer neuen Folge der Kultsendung "Liebesg'schichten und Heiratssachen" sucht der 46-jährige Marc, ein in Deutschland geborener Niederösterreicher mit Transhintergrund, eine Frau fürs Leben.



"Ich wurde als Mädchen geboren, fühlte mich im falschen Körper, habe mich vor zehn Jahren operieren lassen und suche jetzt eine Frau für eine ernsthafte Beziehung", zitiert das ORF den Fitnesstrainer. Diese Beziehung schwebt Marc sogar in Form einer Ehe vor – und zwar ganz klassisch bis ans Ende seines Lebens: "Ich will keine andere Frau mehr küssen. Nur mehr die eine!"



Marcs Traumfrau sollte zwischen 30 und 40 Jahre alt, schlank und so groß sein wie er, außerdem blonde Haare haben. Aber Vorsicht! Marc hat schon eine männliche, große Liebe: Aaron, seinen Mini-Chihuahua! Seine neue Frau muss also Hunde mögen.



Auch in Sachen Nationalitäten weiß der Wahl-Niederösterreicher, was er will: "Als spießiger Deutscher wünsche ich mir eine Frau aus Deutschland oder Österreich. Eine Argentinierin oder Italienerin hätte mir ein bisschen zu viel Temperament", lacht er. Wenn Marc nicht trainiert, liegt er auch gern auf der Couch und schaut sich Rosamunde-Pilcher-Schnulzen an. Romantischen Abenden mit ihm und Vierbeiner Aaron steht also nichts mehr im Weg!



Die Folge von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" mit Marc wird am Montag, den 2. August 2021 um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. Die Kuppelshow läuft in Österreich bereits seit 1997 und gilt als Kult. Über 1.000 Menschen ließen sich bereits auf ihrer Partner*innen-Suche porträtieren. Über 300 von ihnen fanden ihr Liebesglück, insgesamt 46 Paare gaben einander sogar das Jawort, darunter auch fünf gleichgeschlechtliche Paare. Teilweise erreichte die Sendung Spitzenquoten von über einer Million Zuseher*innen. (cw)







-w-