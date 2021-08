01. August 2021,

Vor Corona legte DJ Steve auf CSD-Partys und Parade-Trucks in ganz Deutschland auf – in diesem Jahr zeigt er Flagge mit einer Fotoserie.



"Lieb, wen du willst, ohne Rücksicht auf Verluste", nennt Stefan Wagner, wie DJ Steve mit bürgerlichem Namen heißt, die intime Knutsch-Session, die in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Stefan Trocha entstanden ist. Die Aufnahmen postete er u.a. auf Facebook und Instagram. Wir zeigen die Bilder in der unten verlinkten Galerie.



Mit dem Shooting habe er queere Sichtbarkeit auch in der Pandemie schaffen wollen, erklärte DJ Steve gegenüber queer.de. "Jeder sollte sich in der Öffentlichkeit küssen dürfen. Egal ob Mann und Frau, Frau und Frau oder Mann und Mann. Liebe ist Liebe, und Liebe ist die Antwort auf all unsere Probleme. Liebe ist für alle da!"



Zwar sei Homosexualität viel akzeptierter als noch vor 15 Jahren, meinte der 33-Jährige. "Trotzdem gibt es immer noch homophobe Menschen, die allergisch auf den Regenbogen reagieren." Auch auf weiterhin bestehende Diskriminierungen will er mit seiner Fotoserie aufmerksam machen: "Wir haben zwar mittlerweile die Ehe für alle, aber das Blutspenden für Homosexuelle zum Beispiel ist immer noch verboten", so DJ Steve.



Sein Fazit: "Es ist nach wie vor wichtig, dass wir Homosexuellen weiterhin unsere Stimme erheben." Und das geht manchmal auch lautlos mit Bildern, die für sich sprechen! (mize)







