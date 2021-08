Ludwigshafen verkauft CSD-T-Shirts

02. August 2021, noch kein Kommentar

Bild: Lukom

Zum CSD Rhein-Neckar am 14. August in Mannheim hat die Ludwigshafener Stadtmarketinggesellschaft Lukom ein eigenes T-Shirt designt.



Die schwarzen Unisex-Shirts mit Rundhalsausschnitt werden nach Angaben von Lukom "in 100 Prozent hochwertiger Bio-Qualität" nach individueller Vorbestellung gefertigt. Neben dem farbigen Aufdruck vorne mit Silhouette und "Ludwigshafen@CSD" ist weiß am Ärmel "Ludwigshafen am Rhein" aufgedruckt. Der Verkaufspreis beträgt 19 Euro. Zur Wahl stehen die Größen XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL und 5XL.



Wer spätestens bis Montag, den 2. August bestellt, kann das Shirt noch vor dem diesjährigen CSD voraussichtlich ab 9. August abholen. Weitere Bestellungen werden auch noch bis spätestens 27. August entgegengenommen. Der Kontakt zur Bestellung läuft über die Tourist-Information, Berliner Platz 1, Telefon (0621) 51 20 36, E-Mail an .







-w-