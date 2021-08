FC St. Pauli stellt offizielle Pride-Trikots vor

06. August 2021, noch kein Kommentar

Der Hamburger Zweitligist setzt noch mehr als bisher auf den Regenbogen.



Wie der FC St. Pauli am Freitag auf Twitter mitteilte, werde es sich beim offiziellen dritten Leibchen der Saison 2021/22 um ein "Pride-Trikot" handeln. Neben dem Heim- und Auswärtstrikot komplettiere dies die "nachhaltige Teamsport-Kollektion" des vereinseigenen Ausrüsters DIIY. Auf dem in Grau gehaltenen Sporthemd ist das Vereinslogo in Regenbogenfarben abgebildet.



Der alternative Fußballclub, dessen Männerteam derzeit auf dem vierten Platz der Zweitligatabelle steht und damit vor dem Erzfeind HSV, setzt mit der Aktion seine Unterstützung der LGBTI-Community fort. In vergangenen Debatten – etwa während der Europameisterschaft im Juni und Juli – hatte der Fußballclub stets für Offenheit geworben. Nach dem von der UEFA ausgesprochenen Regenbogenverbot beim Spiel Deutschland gegen Ungarn tweetete der FC St. Pauli etwa eine Regenbogenfahne und erklärte: "Der Fußball muss in seiner Rolle als Bindeglied zwischen den Menschen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört auch, für eine Welt einzustehen, in der jeder Mensch lieben kann, wen er will."



In der Vergangenheit sind mehrere Bundesligateams bereits in Regenbogen-Sondertrikots aufgetreten, etwa der VfL Bochum oder der Berliner Verein Hertha BSC. Ein offizielles drittes Pride-Trikot hatte es aber bisher noch nicht gegeben.



In der Vergangenheit wurden Pride-Trikots bereits zum Politikum: 2017 hatte es etwa eine Spielerin des amerikanischen Frauennationalteams aus religiösen Gründen abgelehnt, das Regenbogen-Leibchen zu tragen (queer.de berichtete). Später erklärte die homophobe Christin Jaelene Hinkle, sie habe wegen des Toleranz-Trikots ihre Karriere im US-Team an den Nagel gehängt (queer.de berichtete). (dk)







-w-